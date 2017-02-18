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الزمالك يخطر لاعبيه بموعد التدريب
18
فبراير
2017
01:45 AM
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قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بإخطار لاعبي الفريق بالتدريب في الرابعة عصر اليوم السبت، بملعب عبد اللطيف أبور جيلة استعدادًا للمباراة المقبلة أمام طلائع الجيش المقرر لها يوم الإثنين في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز
وكان مرتضى منصور رئيس النادي استقر على توجيه الشكر لمحمد حلمي المدير الفني للفريق الأبيض، بعد تراجع عروض الفريق والخسارة من الإنتاج الحربي في الجولة الثامنة عشرة للدوري، قبل أن يفوز الفريق على الأوليمبي بهدفين دون رد في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.
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