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الزمالك يستدعي فاروق جعفر
18
فبراير
2017
01:45 AM
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استدعى مسئولو الزمالك فاروق جعفر نجم القلعة البيضاء السابق، لحضور جلسة اختيار خليفة محمد حلمي المدير الفني للقلعة البيضاء
واستقر مسئولو الزمالك على تعيين خالد جلال المدرب العام للفريق لقيادة الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي بعد الاستقرار على رحيل محمد حلمي المدير الفني للفريق الأبيض وإسماعيل يوسف مدير الكرة. وكان من ضمن المدربين المرشحين لتدريب الفريق الأبيض في الفترة الحالية، الفرنسي آلان جريتس المدير الفني لمنتخب مالي، بالإضافة إلى البرازيلي باكيتا المدير الفني الأسبق للزمالك.
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