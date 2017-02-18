واستقر مسئولو الزمالك على تعيين خالد جلال المدرب العام للفريق لقيادة الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي بعد الاستقرار على رحيل محمد حلمي المدير الفني للفريق الأبيض وإسماعيل يوسف مدير الكرة. وكان من ضمن المدربين المرشحين لتدريب الفريق الأبيض في الفترة الحالية، الفرنسي آلان جريتس المدير الفني لمنتخب مالي، بالإضافة إلى البرازيلي باكيتا المدير الفني الأسبق للزمالك.