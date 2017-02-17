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طائرة الأهلي تواصل تصدرها للدوري بالفوز على سموحة
17
فبراير
2017
23:45 PM
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واصل الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي، بقيادة محمد مصيلحي المدير الفني- انتصاراته في الدوري الممتاز، بفوز جديد على فريق سموحة، بثلاثة أشواط نظيفة، في إطار لقاءات الجولة الخامسة، من منافسات الدور الثاني، لنهائيات الدوري الممتاز
وجاءت نتائج الأشواط كالآتي: «25 - 14، 25 - 22، 25 - 20».بهذا الفوز يرتفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة الـ35، ليحتل بها صدارة الترتيب، بفارق نقطة وحيدة عن فريق طلائع الجيش.
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