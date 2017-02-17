واصل الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي، بقيادة محمد مصيلحي المدير الفني- انتصاراته في الدوري الممتاز، بفوز جديد على فريق سموحة، بثلاثة أشواط نظيفة، في إطار لقاءات الجولة الخامسة، من منافسات الدور الثاني، لنهائيات الدوري الممتاز