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بالصور.. جمال مبارك يحضر مهرجان الصيد للجمباز الإيقاعي للهواة
17
فبراير
2017
23:45 PM
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حضر جمال مبارك، نجل رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، مهرجان نادي الصيد للجمباز الإيقاعي، الذي أقيم اليوم الجمعة، بمقر الصيد في مدينة السادس من أكتوبر
وحضر المهرجان مجموعة من الفنانين، ورجال الدولة السابقين، على رأسهم جمال مبارك، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق.ونظم الحفل أحد الأكاديميات الرياضية، تحت إشراف منطقة القاهرة للجمباز، بمشاركة 22 أكاديمية.
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