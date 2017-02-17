حضر جمال مبارك، نجل رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، مهرجان نادي الصيد للجمباز الإيقاعي، الذي أقيم اليوم الجمعة، بمقر الصيد في مدينة السادس من أكتوبر