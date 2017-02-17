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الزمالك يخسر أمام طلائع الجيش بدوري الكرة الطائرة
17
فبراير
2017
23:45 PM
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خسر الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك بقيادة شريف مجاهد المدرب العام، أمام نظيره فريق طلائع الجيش بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات الدور الثاني للدوري الممتاز
بهذه النتيجة يرتفع رصيد الفريق العسكري إلى 34 نقطة يحتل بهم المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الأول الأهلي.
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