خسر الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك بقيادة شريف مجاهد المدرب العام، أمام نظيره فريق طلائع الجيش بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات الدور الثاني للدوري الممتاز