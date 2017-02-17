ومن المقرر أن تشهد تلك الجلسة، حسم القرار النهائي بشأن رحيل الجهاز من عدمه، بعد أن كان استقر المجلس على رحيل المدير الفني محمد حلمي، ومدير الكرة إسماعيل يوسف، وفضل مرتضى منصور، الاجتماع مع الجهاز الفني لحسم الأمر.