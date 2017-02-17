لهيطة: لا نعلم شيئا عن مصير معسكر المنتخب الأول في مارس

قال إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول، إن مجلس إدارة اتحاد الكرة لم يخطرنا حتى الآن بمصير معسكر المنتخب المقرر إقامته خلال الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 20 إلى 28 مارس المقبل

وأشار لهيطة إلى أن المدير الفني للمنتخب هيكتور كوبر أبلغ مسئولي اتحاد الكرة بأهمية المعسكر، والأمر حاليًا محل دراسة من قبل لجنة المسابقات، وفي الآخر سيصدر القرار وفقًا للمصلحة العامة للكرة المصرية سواء بإقامة المعسكر أو إلغائه خلال الأيام القليلة المقبلة.