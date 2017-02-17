كشف مصدر داخل القلعة البيضاء، عن ترشيح نبيل معلول المدير الفني السابق لفريق الترجي التونسي وفاروق جعفر وحلمي طولان مدربا الزمالك السابقين، لخلافة محمد حلمي المدير الفني للفريق الأبيض

وأضاف المصدر أن من بين المدربين المرشحين لتدريب الزمالك الفرنسي آلان جريتس المدير الفني لمنتخب مالي بالإضافة للبرازيلي باكيتا المدير الفني الأسبق للزمالك في ظل رغبة البعض داخل المجلس في عودته.ووجه مرتضي منصور رئيس القلعة البيضاء الشكر لمحمد حلمي المدير الفني للفريق الأبيض وجهازه المعاون بعد خسارة الزمالك من الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف.