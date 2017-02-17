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الصفحة الرسمية للزمالك تحتفل بمعروف يوسف
17
فبراير
2017
22:45 PM
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احتفلت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، بلاعب الفريق الأول لكرة القدم النيجيري معروف يوسف، وذلك بعد مشاركته في المباراة الـ100 له مع الفارس الأبيض
ونشرت الصفحة الرسمية صورة لمعروف وعلقت عليها «لاعبنا معروف يوسف يصل اليوم إلى المباراة رقم ١٠٠ بقميص نادي الزمالك، تهانينا».يذكر أن معروف يوسف شارك في مباراة الزمالك والأوليمبي والتي انتهت منذ قليل بفوز الفارس الأبيض بهدفين نظيفين، وصعد على إثرها للدور الـ16 لبطولة كأس مصر.
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