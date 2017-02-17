أبدى نبيل الدقاق المدير الفنى لفريق الأوليمبي رضاءه عن أداء لاعبية أمام الزمالك، رغم الخسارة بهدفين مقابل لا شيء خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، بملعب بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر

وقال الدقاق في تصريحات صحفية عقب اللقاء إن الشوط الأول شهد ضغط على فريق الزمالك ودفاع قوي من اللاعبين، ما أدى إلى نهاية الشوط بالتعادل السلبي.وأضاف المدير الفنى لفريق الأوليمبي: حاولنا الاعتماد على الهجمات المرتدة في الشوط الأول واستطاع الفريق أن يهدد مرمى الزمالك بفرصتين خطيرتين مشيرًا إلى أن لاعبى فريقه، لم يلتزموا بالتعليمات في الشوط الثاني مما أدي إلى إهتزاز شباكنا بهدفين. وتابع: فريق الزمالك لدية إمكانات كبيرة لكن الأوليمبي لعب حسب الإمكانيات الموجودة معتبرا النتيجة منطقية أمام الزمالك وصيف أفريقيا وبطل كأس السوبر المحلى.