أبدى محمد حلمي المدير الفني لفريق الزمالك سعادته بالفوز على فريق الأوليمبي بهدفين مقابل لا شيء في اللقاء الذي جمعهما بملعب بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر

وقال إن الشوط الأول شهد تباطؤ لاعبي الزمالك أمام مرمى المنافس، ما أدى إلى انتهاء الشوط بالتعادل السلبي.وأضاف حلمي أن الضغط على المنافس والتغييرات التي أجراها في الشوط الثانى منحت فريقه الأفضلية وأدت إلى تفوق الزمالك وإحراز هدفين ليتأهل لدور الـ16.