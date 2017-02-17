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بدوي عاشور وريعو يقودان هجوم الأوليمبي أمام الزمالك
17
فبراير
2017
19:45 PM
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أعلن الجهاز الفني لفريق الأوليمبي، بقيادة نبيل الدقاق، عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة الزمالك، في دور الـ٣٢ لكأس مصر
وجاء التشكيل على النحو التالي:حراسة المرمى: هاني جمال خط الدفاع: محمد رجب شاهين وهشام الدسوقي وعطية البلقاسي وعاطف محمودخط الوسط: حسن سوسته ومحمد فتحي وخالد الشيخ وسعيد الجوهريخط الهجوم: بدوي عاشور ومحمد رجب ريعو.
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