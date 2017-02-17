استبعد الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة محمد حلمي، كلا من النيجيري ستانلي ومحمود عبد المنصف، من قائمة الفريق الأبيض لخوض مباراة الأوليمبي في دور الـ 32 لكأس مصر، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ملعب بتروسبورت