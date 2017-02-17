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محمد حلمي يستبعد ستانلي من مباراة الزمالك والأوليمبي بكأس مصر
17
فبراير
2017
19:45 PM
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استبعد الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة محمد حلمي، كلا من النيجيري ستانلي ومحمود عبد المنصف، من قائمة الفريق الأبيض لخوض مباراة الأوليمبي في دور الـ 32 لكأس مصر، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ملعب بتروسبورت
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمود جنش وشوقي السعيد وحسني فتحي ومصطفى فتحي وإبراهيم صلاح وأيمن حفني وحسام باولو.
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