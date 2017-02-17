أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن توصله لاتفاق مع منتخب الكاميرون لإجراء مباراة دولية ودية بين المنتخبين بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير ويوم 24 مارس المقبل

ويأتي ذلك ضمن استعدادات منتخب نسور قرطاج لمواجهات المجموعة العاشرة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 حيث تلعب مع منتخبنا الوطني والنيجر وسوازيلاند التي تنطلق في يوليو المقبل.ويلتقي المنتخب التونسي في لقاء ودي آخر يوم 28 مارس مع منتخب المغرب.