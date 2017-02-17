فاز يوسف القناوي لاعب نادي الصيد ومنتخب مصر، بالميدالية الفضية في بطولة الأقصر الدولية للتايكوندو، بعد الخسارة في المباراة النهائية، أمام هادي نفطي بطل تونس، في وزن 58 كيلو