بدأت التكهنات قبل اجتماع مجلس إدارة الزمالك الطارئ، الذي تمت الدعوة له مساء اليوم الجمعة، تتجه نحو الإطاحة بجهاز محمد حلمي

وكشف البعض داخل مجلس إدارة نادي الزمالك أن الاجتماع الهدف منه مناقشة موقف الجهاز الفني، وتحديد موعد الاجتماع بعد مواجهة الأوليمبي في دور الـ32 للكأس، انتظارا للمباراة، وتحديد الموقف بعد أن خسر الفريق أمام الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف، عقب الفوز بكأس السوبر، وعدم رضا مجلس الإدارة عن مستوى الفريق في الفترة الحالية.