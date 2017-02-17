فاز فريق الأهلي لكرة القدم مواليد 2000، على نظيره الاتحاد السكندري بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، بملعب المدينة الشبابية بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الـ 14 بالمجموعة الأولى، لدوري الجمهورية للناشئين في الموسم الجاري