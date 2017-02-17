فاز فريق الإسماعيلي لكرة القدم، تحت 16 سنة، مواليد 2000، على نظيره الجيش بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على ملعب جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن مواجهات الجولة الـ 14 بالمجموعة الأولى، لدوري الجمهورية للناشئين