وأوضح عادل محفوظ، في تصريحات خاصة لـ|فيتو|، أن لائحة ال|كاف| تلزم المنتخبات المشاركة ببطولة الأمم الأفريقية إرسال القائمة النهائية بأسماء اللاعبين قبل إنطلاق البطولة بـ10 أيام على الأقل، مشيرًا إلى أن القائمة تم إرسالها أمس 16 فبراير والبطولة تنطلق 26 فبراير، وبالتالى فإن القائمة تم إرسالها في الموعد القانونى وليس هناك أدنى مشكلة.أشار محفوظ، أن اتحاد الكرة كان سيتحمل غرامة قدرها 10 آلاف دولار، لو كانت القائمة قد تأخر إرسالها إلى اليوم 17 فبراير، ولكن انتهاء أزمة كريم ندفيد ساعدتنا على إرسال القائمة في الوقت المناسب.