-
رياضة
- تكهنات بالإطاحة بجهاز الزمالك في اجتماع المجلس اليوم
- الأهلي 2000 يهزم الاتحاد بهدف في دوري الجمهورية
- الإسماعيلي 2000 يفوز على الجيش بهدف في دوري الجمهورية
- عادل محفوظ: لا غرامات على منتخب الشباب بسبب القائمة
- أسامة إبراهيم يعود للزمالك أمام طلائع الجيش
- وصول زوجة كوليبالي للقاهرة للاستقرار معه
- سموحة يحشد ٢٥ لاعبا لمواجهة المقاصة
- الإسماعيلي يتجه للقاهرة استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي
- فيديو| إكرامي و ركلات الجزاء.. 8 مباريات تثبت نجاح حارس الأهلي
- أسطورة مانشستر يونايتد ممنوع من السفر لأمريكا
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
عادل محفوظ: لا غرامات على منتخب الشباب بسبب القائمة
أكد عادل محفوظ مدير منتخب الشباب مواليد 97، أن اتحاد الكرة لم يتعرض لأى غرامات من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم |كاف| بسبب موعد إرسال قائمة أسماء اللاعبين المشاركين مع الفريق ببطولة الأمم الأفريقية بزامبيا
وأوضح عادل محفوظ، في تصريحات خاصة لـ|فيتو|، أن لائحة ال|كاف| تلزم المنتخبات المشاركة ببطولة الأمم الأفريقية إرسال القائمة النهائية بأسماء اللاعبين قبل إنطلاق البطولة بـ10 أيام على الأقل، مشيرًا إلى أن القائمة تم إرسالها أمس 16 فبراير والبطولة تنطلق 26 فبراير، وبالتالى فإن القائمة تم إرسالها في الموعد القانونى وليس هناك أدنى مشكلة.أشار محفوظ، أن اتحاد الكرة كان سيتحمل غرامة قدرها 10 آلاف دولار، لو كانت القائمة قد تأخر إرسالها إلى اليوم 17 فبراير، ولكن انتهاء أزمة كريم ندفيد ساعدتنا على إرسال القائمة في الوقت المناسب.
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)