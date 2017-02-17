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مورينيو ينتقد لاعبيه رغم الفوز الكبير على سانت ايتيين
(رويترز) - أعترف جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد أنه شعر بالإحباط بسبب إفراط لاعبي فريقه في الثقة بالنفس خلال الشوط الأول من المواجهة التي انتهت بالفوز 3-صفر على سانت ايتيين الفرنسي في ذهاب دور 32 للدوري الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس.
وتحقق فوز النادي الانجليزي الكبير بفضل ثلاثية من لاعبه السويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش بعد أن واجه فريق مورينيو بعض الصعوبات وبصفة خاصة في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على ملعبه أولد ترافورد.
وعن مدى سعادته بالنتيجة قال مورينيو للصحفيين بعد الفوز "أنا سعيد وبصفة خاصة لأننا في الشوط الأول لعبنا بصورة سيئة للغاية ونجحنا في إنهاء الشوط متقدمين 1-صفر رغم أننا لم نكن نستحق ذلك وذلك بسبب قلة التركيز."
وأضاف المدرب البرتغالي صاحب الخبرة الكبيرة أنه شعر بالإحباط "مباشرة في غرفة الملابس بسبب كثرة الضوضاء والضحك والاسترخاء الزائد عن الحد وكذلك شعر المساعدون بالإحباط خلال الإحماء بينما لم يهتم بعض اللاعبين بالتركيز كثيرا."
لكن مورينيو أكد أن "الشوط الثاني كان مختلفا."ولم يعرف يونايتد السادس بين فرق الدوري الانجليزي الممتاز طعم الهزيمة إلا مرة واحدة في آخر 23 مباراة وسيحل ضيفا على بلاكبيرن روفرز فريق القسم الثاني في الدور الخامس لكأس الاتحاد الانجليزي يوم الأحد المقبل.
(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)
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