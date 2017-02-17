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اتجاه في المقاولون لاختيار مدرب لحراس المرمى من أبناء النادي
تتجه نيه مسئولو نادي المقاولون العرب، لاختيار أحد أبناء النادي لشغل منصب مدرب حراس المرمى بالفريق الأول خلفًا لخالد مصطفى، والذي تم اختياره في الجهاز الفني لمنتخب المحليين بقيادة هاني رمزي، المدير الفني
ويعد المغاوري محمد حارس مرمى النادي السابق، والذي شغل منصب مدرب حراس مرمى الفريق الأول بالنادي لعدة مواسم هو الأقرب لشغل المنصب، خاصة مع وجود أحمد صابر المنافس القوى للمغاوري مدربا لحراس مرمى بلدية المحلة تحت قيادة رمضان السيد المدير الفني.وأكدت مصادر لـ|فيتو| دخول أكثر من اسم في ترشيحات الجهاز الفني للمقاولون لحسم مدرب حراس المرمي وهم المغاوري محمد وأحمد صابر وناصر عبداللطيف وحازم فرج وإبراهيم عبدالجواد، بالإضافة لياسر مصطفى، مدرب حراس مرمى أسوان.ويتكون الجهاز الفني للمقاولون العرب من نجوم النادي السابقين وهم محمد عودة مدير فني وأحمد سعيد، مدرب عام وهيثم حسين وطلعت محرم مدربين والمهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بالنادي.
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