يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الساعة التاسعة والنصف صباح اليوم الجمعة تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب بعد غد الأحد في الجولة التاسعة عشرة من مباريات الدوري العام

وكان الأهلي استأنف تدريباته أمس الخميس بعد التعادل السلبي أمام الإسماعيلي في الجولة 18 من مباريات الدوري العام.يذكر أن حسام البدري المدير الفني للأهلي رفض منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات أمس الخميس؛ لضيق الوقت قبل لقاء المقاولون العرب.