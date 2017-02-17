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الليلة.. الزمالك يغسل أحزانه أمام الأوليمبي في كأس مصر
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، نظيره فريق الأوليمبي على ستاد بتروسبورت، في دور الـ32 بكأس مصر
ويدخل لاعبو الفريق الأبيض المباراة في حالة معنوية سيئة للغاية بعد الهزيمة التي تعرضوا لها أمام فريق الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما بالأمس من الأسبوع الثامن عشر بالدوري على ستاد بتروسبورت، وحرص محمد حلمي المدير الفني للفريق الأبيض على عقد جلسات نفسية مع لاعبي الزمالك من أجل مطالبتهم بغلق صفحة الهزيمة من الإنتاج الحربي والتركيز في لقاء الأوليمبي.في الوقت الذي حرص فيه الجهاز الفني للفريق الأول الكروي على متابعة مباريات لفريق الأوليمبي في دوري الدرجة الثانية؛ من أجل معرفة نقاط القوة والضعف لدى الفريق السكندري خاصة وأنه يعتبر فريقا مجهولا بنسبة للزمالك.وينوي المدير الفني للزمالك اللعب بطريقة 4-2-3-1 وهي نفسة الطريقة التي واجه بها فريق الإنتاج الحربي، ويدخل الزمالك وسط غيابات عديدة أهمها شوقي السعيد وأسامة إبراهيم لإصابتهما، بالإضافة لمحمود عبدالرازق شيكابالا لعدم اكتمال جاهزيته، وطارق حامد الذي حصل على راحة من التدريبات، بالإضافة لمحمد ناصف للإصابة، وأحمد فتوح لانضمامه لمنتخب الشباب.
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