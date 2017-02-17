يلتقي فريق يوفنتوس اليوم الجمعة بنظيره باليرمو الساعة العاشرة إلا ربع مساءً على ملعب يوفنتوس آرينا، ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي في نسخته الـ112

ويحتل يوفنتوس صدارة الدوري برصيد 60 نقطة، بينما يأتي باليرمو في المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة.يذكر أن يوفنتوس حصل على لقب البطولة 32 مرة وآخرهم كان الموسم الماضي، بينما لم يُتوج باليرمو بالبطولة في تاريخه، ولكنه شارك بها في 12 نسخة.