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إيفياني النيجيري يعسكر بالإسماعيلية استعدادا للمصري بالكونفدرالية
17
فبراير
2017
06:45 AM
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يسافر صباح اليوم الجمعة فريق إيفياني أوبا النيجيري من القاهرة إلى الإسماعيلية للدخول في معسكر مغلق بالقرية الأوليمبية استعدادا لمواجهة فريق المصري في مباراة العودة بدور الـ٦٤بالبطولة الكونفدرالية، والتي تقام في الإسماعيلية في السابعة مساء الأحد المقبل
ووصل الفريق النيجيري إلى القاهرة مساء أمس الخميس؛ للمبيت بها والتوجه اليوم الجمعة إلى الإسماعيلية. ومن المنتظر أن يخوض إيفياني أولى تدريباته بمقر إقامة لاعبيه في القرية الأوليمبية.
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