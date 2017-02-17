يسافر صباح اليوم الجمعة فريق إيفياني أوبا النيجيري من القاهرة إلى الإسماعيلية للدخول في معسكر مغلق بالقرية الأوليمبية استعدادا لمواجهة فريق المصري في مباراة العودة بدور الـ٦٤بالبطولة الكونفدرالية، والتي تقام في الإسماعيلية في السابعة مساء الأحد المقبل