يلتقي فريق أوجسبورج اليوم الجمعة بنظيره باير ليفركوزن الساعة التاسعة والنصف مساءً على ملعب إمبولس آرينا، ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين من بطولة الدوري الألماني في نسخته الـ103

ويحتل أوجسبورج المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة، بينما يأتي باير ليفركوزن في المركز التاسع برصيد 27 نقطة.يذكر أن باير ليفركوزن شارك في البطولة 18 مرة، بينما شارك أوجسبورج سبع مرات فقط، ولم يُتوج أي من الفريقين باللقب.