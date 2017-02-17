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ريـال بيتيس يتفوق على غرناطة في تاريخ المواجهات
يلتقي اليوم الجمعة، فريق غرناطة مع نظيره ريـال بيتيس، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً على ملعب نويفو لوس كارمينيس، ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدوري الإسباني في نسخته الـ86
والتقى الفريقان خلال تاريخهما 22 مباراة في بطولة واحدة وهي الدوري الإسباني، وفاز غرناطة في خمس مباريات، بينما فاز ريـال بيتيس في تسع مباريات وتعادلا في ثماني مباريات منهم خمس بطريقة سلبية.وأحرز فريق غرناطة خلال المواجهات 23 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في سبع مباريات، بينما جاء ريـال بيتيس بـ28 هدفا ولم يدخل مرماه أي هدف في ثماني مباريات.كما جاء ديمتري فولكير كأكثر لاعب شارك ضد ريـال بيتيس من فريق غرناطة، بينما جاء جيرمان أليخاندرو بيزيلا الأكثر مشاركة ضد غرناطة بنفس رصيد الأول وهو ثلاث مواجهات.وجاءت نتائج المباريات كالآتي:11 أكتوبر 1942 فاز غرناطة بستة أهداف مقابل هدفين.24 يناير 1943 فاز غرناطة بهدف مقابل لا شيء.14 سبتمبر 1985 فاز ريـال بيتيس بهدفين مقابل هدف.4 يناير 1959 التعادل السلبي بين الفريقين.20 ديسمبر 1959 فاز ريـال بيتيس بهدفين مقابل هدف.10 أبريل 1960 فاز ريـال بيتيس بثلاثة أهداف مقابل هدفين.11 فبراير 1960 فاز ريـال بيتيس بهدفين مقابل هدف.9 أبريل 1961 فاز ريـال بيتيس بهدفين مقابل هدف.17 أكتوبر 1971 التعادل السلبي بين الفريقين.5 مارس 1972 فاز ريـال بيتيس بهدف مقابل لا شيء.1 أكتوبر 1972 التعادل السلبي بين الفريقين.25 فبراير 1973 التعادل السلبي بين الفريقين.20 أكتوبر 1974 تعادل الفريقين بهدف لكل منهما.27 أغطس 2011 فاز ريـال بيتيس بهدف نظيف.29 يناير 2012 فاز غرناطة بهدفين مقابل هدف.9 سبتمبر 2013 فاز غرناطة بهدفين مقابل هدف.5 أبريل 2013 فاز ريـال بيتيس بخمسة أهداف مقابل هدف.22 سبتمبر 2013 التعادل السلبي بين الفريقين.16 فبراير 2014 فاز غرناطة بهدف مقابل لا شيء.24 أكتوبر 2015 تعادل الفريقين بهدف لكل منهما.6 مارس 2016 فاز ريـال بيتيس بهدفين مقابل لا شيء.16 سبتمبر 2016 تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.
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