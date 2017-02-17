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موناكو في مهمة سهلة أمام باستيا اليوم في الدوري الفرنسي
17
فبراير
2017
04:45 AM
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يلتقي فريق موناكو اليوم الجمعة بنظيره باستيا الساعة العاشرة إلا ربع مساءً على ملعب أرمند سيزار، ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي في نسخته الـ72
ويحتل موناكو صدارة الدوري برصيد 58 نقطة، بينما يأتي باستيا في المركز التاسع عشر برصيد 22 نقطة.يذكر أن موناكو حصل على لقب البطولة سبع مرات، وكانت آخرهم في موسم 1999/ 2000، بينما لم يُتوج باستيا باللقب، ولكنه شارك في 11 نسخة من البطولة.
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