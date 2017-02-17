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اليوم.. انطلاق منافسات بطولة الأقصر الدولية للتايكوندو
17
فبراير
2017
04:45 AM
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تنطلق في التاسعة صباح اليوم الجمعة، منافسات بطولة الأقصر الدولية للتايكوندو، وذلك حتى 21 فبراير الجاري، على صالة طيبة الرياضية
وأقيم أمس الخميس، الاجتماع الفني للبطولة بحضور الدكتور محمد علي أبوزيد القائم بأعمال رئيس اتحاد التايكوندو، والدكتور وسام الغامري مدير البطولة، وإدريس الهلال مندوب الاتحاد الدولي، وممثلي الوفود المشاركة، وشهد الاجتماع بحث الترتيبات الفنية وآخر التعديلات على قانون التحكيم وإجراء قرعة البطولة.ويشارك في البطولة 170 لاعبًا من 26 دولة هي: مصر، بلجيكا، اليونان، إيطاليا، الصين، تركيا، البحرين، فرنسا، السعودية، النمسا، السويد، قطر، الولايات المتحدة الأمريكية، العراق، ليبيا، تونس، السودان، فلسطين، الكونغو الديمقراطية، المغرب، أوغندا، ألمانيا، كرواتيا، بولندا، غانا، الجابون.
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