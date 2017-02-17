من توبي ديفيز

لندن (رويترز) - واصل زلاتان ابراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد وايدن جيكو لاعب روما هز الشباك حيث أحرز كل منهما ثلاثة أهداف ليقودا فريقيهما لفوزين مريحين في ذهاب دور 32 للدوري الاوروبي لكرة القدم يوم الخميس.

وانتصر يونايتد في اولد ترافورد 3-صفر على سانت ايتيين الفرنسي بينما فاز روما 4-صفر على مضيفه فياريال الإسباني الذي بلغ الدور قبل النهائي للبطولة في الموسم الماضي لتصبح مهمة الفريقين الانجليزي والإيطالي سهلة في الإياب.

وبدأ توتنهام هوتسبير مرحلة خروج المهزوم بشكل مخيب بخسارته 1-صفر على أرض جنت الذي يتوسط ترتيب الدوري البلجيكي بينما حقق اولمبيك ليون فوزا كبيرا 4-1 على الكمار الهولندي وانتصر فيورنتينا الإيطالي 1-صفر على بروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

وربما شعر سانت ايتيين بالفزع من رؤية ابراهيموفيتش حيث رفع المهاجم السويدي رصيده إلى 17 هدفا في 14 مباراة ضد الفريق الفرنسي بعدما تألق في مواجهته خلال أربع سنوات قضاها مع باريس سان جيرمان.

وقال ابراهيموفيتش لشبكة بي.تي سبورت التلفزيونية "في كل مرة واجهت سانت ايتيين وبالعمل الجاد نجحت في هز شباكه. أحرزت أهدافا في مرماه الليلة واتمنى تكرار الأمر في الأسبوع المقبل."

وافتتح ابراهيموفيتش التسجيل من ركلة حرة في الشوط الأول وأضاف هدفين في الشوط الثاني أحدهما من مدى قريب والآخر من ركلة جزاء حيث أحبط يونايتد البداية الحماسية لمنافسه.

ووصفت المباراة بأنه معركة بين الأخوين بوجبا حيث واجه بول لاعب يونايتد شقيقه الأكبر فلورنتين مدافع سانت ايتيين للمرة الأولى في مباراة رسمية.

لكن ابراهيموفيتش البالغ عمره 35 عاما هو من خطف الأضواء حيث أحرز أول ثلاثية بقميص يونايتد ليرفع رصيده في موسمه الأول مع الفريق إلى 23 هدفا.

*أداء ممتاز

ويقدم جيكو أداء ممتازا مع روما الذي سحق منافسه فياريال الذي تراجعت نتائجه مؤخرا حيث انتصر مرة واحدة في آخر عشر مباريات في كل البطولات.

ومنح ايمرسون بالميري التقدم لروما في الدقيقة 32 وتولى جيكو الأمور في الشوط الثاني حيث هز الشباك للمباراة السابعة على التوالي ليضاعف من تقدم فريقه في الدقيقة 65 قبل أن يضيف هدفين آخرين ليرفع رصيده إلى 28 هدفا هذا الموسم.

ولم يظهر توتنهام - الذي انتقل للدوري الأوروبي من دوري الأبطال - بشكل جيد خلال المباراة وتراجع في الشوط الثاني عندما سجل الفرنسي كثير الترحال جيريمي بيربيه هدف أصحاب الأرض في ثاني محاولة على مرمى توتنهام بعد مرور ساعة.

وذهب توتنهام إلى بلجيكا لاستعادة المجد لأندية شمال لندن بعد الخسارة المذلة لأرسنال 5-1 أمام بايرن ميونيخ في دوري الأبطال يوم الأربعاء لكن ظهر الفريق بشكل متواضع وكان محظوظا للخسارة بفارق هدف واحد.

وسنحت فرصة ذهبية لجنت - الذي يحتل المركز الثامن في الدوري البلجيكي - لمضاعفة النتيجة لكن الحارس هوجو لوريس تصدى لتسديدة دانييل ميليسيفيتش وأبعدها بصعوبة لترتطم بالقائم قبل أن تخرج إلى ركنية.

وأجرى توتنهام تغييرين فقط على التشكيلة التي خسرت 2-صفر أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي يوم السبت الماضي.

وباستثناء فرصة هاري كين في وقت مبكر من الشوط الثاني سنحت فرص قليلة لتوتنهام ليسمح لمنافسه بفوز مريح وأفضلية ضئيلة قبل مباراة العودة الأسبوع المقبل.

ودخل مونشنجلادباخ مباراته أمام فيورنتينا متألقا بعد فوزه في آخر أربع مباريات وسيطر على المباراة وصنع عدة فرص أمام منافسه الإيطالي.

ودافع الفريق المنافس بالدوري الإيطالي وسجل الهدف الوحيد عندما هز فيدريكو برنارديشي الشباك من ركلة حرة في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

وسيخوض ليون مباراة العودة على ملعبه أمام الكمار بأريحية بعد تسجيل الشاب لوكا توزار هدفه الأول في أول مشاركة مع الفريق الأول وأضاف جوردان فيري الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدل الضائع وبينهما سجل الكسندر لاكازيت ثنائيته.

وقلص الإيراني علي رضا جهانبخش الفارق لالكمار في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.

وسجل الهولندي كلاس يان هنتلار هدفه 50 في المسابقات الاوروبية للأندية ليقود شالكه للفوز 3-صفر على باوك اليوناني بينما استفاد اندرلخت من أداء باهت من زينيت سان بطرسبرج الروسي الذي لعب مباراته الأولى الرسمية في عشرة أسابيع ليفوز الفريق البلجيكي 2-صفر.

وفي باقي المباريات فاز شاختار دونيتسك الأوكراني 1-صفر على مضيفه سيلتا فيجو الإسباني عبر هدف في الدقيقة 27 لجوستافو بلانكو بينما خسر سبارتا براجا 4-صفر على ملعب روستوف. وفاز كراسنودار على ضيفه فناربخشه التركي 1-صفر.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)