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أسوان يواجه طنطا اليوم بالدوري العام
17
فبراير
2017
03:45 AM
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يلتقي اليوم الجمعة، فريق أسوان بقيادة أسامة عرابي، بنظيره طنطا بقيادة خالد عيد في المباراة التي تقام، الساعة الثالثة عصرًا، على ملعب الأول في الجولة الـ19 من عمر الدوري العام
ويدخل فريق أسوان المباراة في المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة، بينما يحتل فريق طنطا المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.
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