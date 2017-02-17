يلتقي اليوم الجمعة، فريق أسوان بقيادة أسامة عرابي، بنظيره طنطا بقيادة خالد عيد في المباراة التي تقام، الساعة الثالثة عصرًا، على ملعب الأول في الجولة الـ19 من عمر الدوري العام