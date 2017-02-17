يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، نظيره الداخلية، في المباراة التي تقام الخامسة والنصف مساء، على ملعب ستاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الـ19 من مسابقة الدوري الممتاز

ويسعى بتروجت لتحقيق أول انتصار له بقيادة المعلم حسن شحاتة المدير الفني الجديد للفريق بعد أن سقط في فخ الهزيمة بثلاثية أمام المقاصة في كأس مصر، وتعادل في الأسبوع الماضي أمام وادي دجلة بدون أهداف.ويحاول لاعبو الفريق البترولي استغلال فارق الخبرات وعامل الأرض لتحقيق فوز على الفريق الشرطي للتقدم أكثر في جدول مسابقة الدوري.بينما يسعى فريق الداخلية بقيادة مديره الفني أشرف قاسم لتحقيق مفاجأة كبيرة وحصد النقاط الثلاث لضمان الابتعاد عن منطقة الخطر ومراكز المهددين بالهبوط.ويحتل بتروجت المركز السادس برصيد 26 نقطة، فيما يظل الداخلية في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.