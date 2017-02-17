أكد أسامة نبيه المدرب العام للمنتخب الوطني على أن هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب كاد أن يرحل رمضان صبحي لاعب المنتخب خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية بالجابون بعد اعتراضه على التغيير

وأضاف |نبيه| في تصريحات لبرنامج الحريف المذاع على قناة |dmc|: |رمضان صبحي كان سيتم ترحيله من الجابون لولا اعتذاره وتدخل اللاعبين|، قائلا: |ننتظر اعتذار اللاعبين سريعًا فور حدوث خطأ، ومن يعاند يتحمل غيابه عن المنتخب، وتدخلت أكثر من مرة للصفح عن بعض اللاعبين وكوبر رفض|.