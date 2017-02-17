اخبار مصر
-
رياضة
- أسامة نبيه: كوبر كاد أن يرحل رمضان صبحي في الجابون
- أحمد مرتضى: علي جبر لن يرحل عن الزمالك
- كاسيريس مدافع أوروجواي ينضم إلى ساوثامبتون
- توتنهام يخسر على أرض جنت وليون يسحق الكمار في الدوري الأوروبي
- نشرة الرياضة.. أبو تريكة يستقبل قرار التحفظ على أمواله بـ«ضحكة» مع بناته
- صفحة الإسماعيلي تحتفل بحارس مرمى الفريق على تويتر
- العامري فاروق: مرتضى منصور أعاد الزمالك وهذه نصيحتي له
- الصيد يحصد المركز الثاني بدوري الناشئين للإسكواش
- بالصور.. المران الأول لفريق الحمام تحت قيادة كابتن الأهلي السابق
- انتهاء أزمة نيدفيد.. اللاعب ينضم لمنتخب الشباب
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
أسامة نبيه: كوبر كاد أن يرحل رمضان صبحي في الجابون
17
فبراير
2017
00:45 AM
بواسطة
أكد أسامة نبيه المدرب العام للمنتخب الوطني على أن هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب كاد أن يرحل رمضان صبحي لاعب المنتخب خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية بالجابون بعد اعتراضه على التغيير
وأضاف |نبيه| في تصريحات لبرنامج الحريف المذاع على قناة |dmc|: |رمضان صبحي كان سيتم ترحيله من الجابون لولا اعتذاره وتدخل اللاعبين|، قائلا: |ننتظر اعتذار اللاعبين سريعًا فور حدوث خطأ، ومن يعاند يتحمل غيابه عن المنتخب، وتدخلت أكثر من مرة للصفح عن بعض اللاعبين وكوبر رفض|.
بواسطة
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع