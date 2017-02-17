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أحمد مرتضى: علي جبر لن يرحل عن الزمالك
17
فبراير
2017
00:45 AM
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أعلن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف العام على فريق الكرة أنه في حالة وصول عرض احتراف رسمي لعلي جبر مدافع الفريق خلال الفترة الحالية سيتم رفضه
وأضاف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، سيتم الرفض حتى لا يؤثر الأمر على تركيز الفريق في الفترة الحالية في ظل رغبة الزمالك في المنافسة على كافة البطولات. وشهدت الساعات الماضية تلقى اللاعب تأكيدات من إحدى شركات التسويق بشأن اهتمام نادي سسكا موسكو الروسي بالتعاقد معه في الفترة الحالية في ظل امتداد باب القيد حتى نهاية الشهر الجاري، على أن يصل العرض الرسمي للنادي الأبيض خلال الفترة المقبلة.
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