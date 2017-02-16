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نشرة الرياضة.. أبو تريكة يستقبل قرار التحفظ على أمواله بـ«ضحكة» مع بناته
نشر قسم الرياضة العديد من الأخبار والأحداث المهمة، خلال الساعات الماضية، وكان من أبرزها:أبو تريكة يستقبل قرار التحفظ على أمواله بـ«ضحكة» مع بناتهتفاصيل العرض الروسي لـ«على جبر»طارق السيد يعتذر عن عدم الاستمرار في التدريب بالزمالكمعتمد جمال يقيد رباعي الأهلي رغم انسحاب اللاعبين من المعسكرالأهلي يكشف سبب عدم سفر مدربه إلى جنوب أفريقيا أحمد حسن في الجبلاية لاستعجال حسم شكواه ضد الزمالكالونش لـ«جهاز الزمالك»: أنا آسفالأهلي ينهي أزمته مع الجبلاية بعد انضمام لاعبيه لمنتخب الشبابعاشور حكما لمباراة الزمالك والأوليمبي في كأس مصرإبراهيم يوسف يستقيل من تدريب غزل المحلة وحصل عدد من أخبار قسم «الرياضة» تفضيلات قراء «فيتو» وتصدرت الأعلى قراءة، وهي كالتالي:أبو تريكة يستقبل قرار التحفظ على أمواله بـ«ضحكة» مع بناتهالعامرى فاروق يوجه رسالة لعماد متعب «الصدارة ستظل أهلاوية» يجتاح تويتر
. ونشطاء لـ«جنش»: قوم اعمل شايالعامري فاروق: زعلان على أبوتريكة وكان عليه التعلم من الخطيبصلاح على مقاعد بدلاء روما أمام فياريال بالدوري الأوروبي
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