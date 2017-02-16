نشرت صفحة نادي الإسماعيلي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو لحارس مرمى الفريق الأول بالنادي محمد عواد خلال تصديه لكرة أمس في مباراته أمام الأهلي والتي انتهت بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة ال18 من الدوري الممتاز

وكتبت الصفحة: |امتلاكك لحارس عملاق يجعل الأمور أكثر صعوبة وتعقيدًا أمام المنافسين|.يذكر أن |عواد| دخل قائمة المعسكر الذي أمر به التشيكي فرانز شتراكا اليوم إستعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي السبت المقبل على ملعب السلام.