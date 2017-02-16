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العامري فاروق: مرتضى منصور أعاد الزمالك وهذه نصيحتي له
أشاد العامرى فاروق وزير الرياضة الأسبق بالنجاح الذي وصل إليه نادي الزمالك تحت قيادة رئيسه مرتضى منصور مؤكدًا أن مرتضى نجح في إعادة مكانة الزمالك وتحديدًا على مستوى البطولات
أضاف العامرى فاروق في حواره مع فيتو: بالورقة والقلم مرتضى منصور نجح في قيادة الزمالك ويكفى ما حققه من بطولات سواء بإستعادة الدوري أو الفوز على الأهلي مرتين متتاليتين في نهائى كاس مصر بجانب فوزه بكاس السوبر المصرى مؤخرًا على الأهلي.وأوضح أن الزمالك في ولاية مرتضى منصور استعاد نغمة البطولات وحقق المعدل المطلوب للعودة من جديد منافسًا قويًا.وذكر أن الزمالك تغير في ولاية مرتضى منصور أيضًا على صعيد الإنشاءات داخل النادي مؤكدًا أنه وفقًا لحجم الإيرادات والأرقام فإن مرتضى منصور أعاد الزمالك وخلصه من ظروفه الصعبة التي عانى منها قبل نجاح مرتضى منصور في الانتخابات.ووجه العامرى فاروق نصيحة إلى رئيس الزمالك مطالبًا إياه بضرورة خلق كوادر وقيادات مستقبلية قادرة على الحفاظ على ما حققه من نجاحات لصالح الزمالك.وأتم: أهم ما يميز الأهلي ويمنحه القوة قدرته على خلق كوادر وقيادات قادرة على حمل الراية والأبرز من ذلك أن الأهلي يخلق كوادر مختلفة ومتعددة تمنح مسئوليه القدرة على الفرز من بينها لاختيار الأنسب والأفضل وهو ما يحتاجه الزمالك الآن.لمطالعة الحوار كلامًا اضغط هنا
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