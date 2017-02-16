حصد لاعبو نادي الصيد للإسكواش، على المركز الثاني في الترتيب العام للدوري العام للناشئين والناشئات بالموسم الحالي

وحصل لاعبو الصيد على المركز الأول لمرحلة ١١ سنة ناشئين وناشئات، والمركز الأول لمرحلة ١٥ سنة ناشئين، والمركز الثاني لمرحله ١٣ سنة ناشئات، والمركز الرابع لمرحلة ١٩ سنة ناشئات، والمركز الرابع لمرحلة ١٥ سنة ناشئات، ليتوج نادي الصيد بالمركز الثاني في الترتيب العام لدوري الناشئين.