خاض الفريق الأول لنادي الحمام تدريباته، اليوم الخميس، تحت قيادة مديره الفني الجديد لاعب الأهلي السابق علاء إبراهيم على ملعب الحمام استعدادًا لمواجهة الرجاء 22 فبراير الجاري بالجولة 22 من المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني