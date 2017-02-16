رانييري يقول إن ليستر ليس مرشحا للفوز على فريق مغمور بكأس الاتحاد

(رويترز) - حاول كلاوديو رانييري مدرب ليستر سيتي تخفيف الضغط عن لاعبيه الذين لا يقدمون أفضل مستوياتهم بالقول إن حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليس مرشحا للفوز عندما يحل ضيفا على ميلوول المنافس في دوري الدرجة الثالثة في الدور الخامس من كأس الاتحاد الانجليزي يوم السبت.

ويبتعد ليستر بفارق مركز وحيد عن منطقة الهبوط من الدوري الممتاز بعد خمس هزائم متتالية في الدوري.

ويحتل ميلوول المركز السادس في دوري الدرجة الثالثة لكن الفريق اللندني تغلب على بورنموث وواتفورد - المنافسين في دوري الأضواء - في الأدوار السابقة من البطولة. ولم يخسر ميلوول في اخر 12 مباراة بكل المسابقات.

وأبلغ رانييري - الذي اضطر لخوض مباراة اعادة لتخطي ديربي كاونتي في الدور السابق - الصحفيين يوم الخميس "تغلب على اثنين من فرق الدوري الممتاز. نعرف ذلك."

وقال "لسنا المرشحين للفوز بالنظر لأنه فاز على بورنموث وواتفورد وهما أعلى منا مركزا في الدوري."

وأضاف "ميلوول فريق جيد.. متماسك ومفعم بالثقة. يجيدون اللعب الجماعي ولكننا مستعدون."

وسيفتقد رانييري مهاجميه اسلام سليماني وليوناردو اويوا للاصابة ولكنه قال إنه ينوي وضع ثقته في التشكيلة التي تخطت ديربي في‭‭ ‬‬الدور السابق.

وأضاف "أريد أن أمنح فرصة أخرى للاعبين الذين واجهوا ديربي."

وتابع "يجب علينا اللعب من أجل جماهيرنا.. وسيدعمنا ثلاثة الاف منهم وأريد أن يروا لاعبي فريقي يقاتلون."

(إعداد طه محمد للنشرة العربية - تحرير اشرف حامد)