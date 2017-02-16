لندن (رويترز) - قال فريق وليامز المنافس في بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات يوم الخميس إن ديرك دي بير رئيس قسم الانسيابية السابق في فيراري سينضم اليه في الأول من مارس اذار.

وقالت كلير وليامز نائبة الرئيس في وليامز "ستشكل خبرته التقنية الكبيرة من دون شك دعما كبيرا للفريق في مسعانا لاستعادة مكانة وليامز في الصدارة."

وسبق للمسؤول الجنوب افريقي العمل مع ساوبر ورينو ولوتس قبل الانضمام الى فيراري في 2013.

وترك دي بير الفريق الايطالي الموسم الماضي.

وأنهى وليامز البطل السابق الموسم الماضي في المركز الخامس في الترتيب العام لكنه يخضع حاليا لاعادة هيكلة فنية عقب مغادرة كبير المهندسين بات سيموندس.

ويمثل الفريق في موسم 2017 السائق الكندي الصاعد لانس سترول والسائق البرازيلي المخضرم فيليبي ماسا.

ويُتوقع انضمام بادي لو رئيس القطاع التقني السابق في مرسيدس.

وتتسلط الاضواء هذا الموسم على الانسيابية مع دخول قواعد جديدة ستكون السيارات بموجبها أسرع وذات اطارات أعرض.

(اعداد وتحرير اشرف حامد للنشرة العربية)