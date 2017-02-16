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رئيس الفيفا انفانتينو يثق في قدرة قطر على تنظيم كأس العالم 2022
الدوحة (رويترز) - قال جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم الخميس إنه سيشجع على إقامة كأس العالم 2026 في أكثر من دولة على أن تستضيف كل دولة مباريات في ثلاثة أو أربعة ملاعب.
وأضاف انفانتينو في تصريحات خلال زيارته لقطر التي ستستضيف نهائيات كأس العالم في 2022 إنه لا يشعر "بأي قلق مطلقا" إزاء احتمال وقوع أعمال شغب خلال النهائيات العالمية المقبلة التي ستقام في روسيا في 2018.
كما عبر انفانتينو عن ثقته في قدرة قطر على إتمام الاستعدادات وجميع المنشآت الخاصة باستضافة نهائيات كأس العالم قبل موعد البطولة بوقت كاف.
وأكد انفانتينو "سنشجع على إقامة نهائيات كأس العالم في أكثر من دولة لأننا بحاجة لإظهار أن الفيفا يفكر بصورة عقلانية كما أنه يتعين علينا التفكير في استراتيجيات طويلة الأمد."
وقال انفانتينو "تمشيا مع الإستراتيجيات طويلة الأمد وسياسات الاستمرار فإنه من الممكن إسناد مهمة استضافة النهائيات إلى دولتين أو ثلاث أو أربع تستضيف كل منها المباريات في ثلاثة أو أربعة أو خمسة ملاعب. بالتأكيد سنشجع على ذلك وسيناسب هذا الدول القريبة من بعضها البعض من أجل تسهيل السفر."
(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)
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