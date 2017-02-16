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جولدن ستيت يسحق سكرامنتو في دوري السلة الأمريكي
(رويترز) - بفضل تألقه الواضح في الربع الثالث سحق جولدن ستيت وريورز ضيفه سكرامنتو كينجز 109-86 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يوم الأربعاء.
وخلال الربع الثالث وحده سجل أصحاب الأرض 28 نقطة مقابل نقطتين فقط للضيوف ليقلب وريورز تأخره إلى فوز كبير هو الانتصار رقم 47 له هذا الموسم مقابل تسع هزائم ليعزز انفراده بصدارة القسم الغربي من البطولة التي فاز بلقبها في 2015 واحتل المركز الثاني فيها في 2016.
وكان كلاي طومسون لاعب وريورز أفضل مسجلي المباراة برصيد 35 نقطة بينما أضاف زميله كيفن دورانت 21 نقطة وسيطر على سبع كرات مرتدة ومرر سبع كرات حاسمة لزملائه.
وأحرز مات بارنز 15 نقطة لسكرامنتو كما سيطر على 14 كرة مرتدة لكنها لم تكن كافية لمنع الهزيمة.
وفي مباريات أخرى فاز كليفلاند كافاليرز حامل اللقب على ضيفه انديانا بيسرز 113-104 وفاز سان أنطونيو سبيرز خارج ملعبه على أورلاندو ماجيك 107-79.
(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)
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