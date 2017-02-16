كتبت- نورهان سراج: عشاق كرة القدم الأوروبية، على موعد اليوم الخميس، لمشاهدة مجموعة من المباريات في الدوري الأوروبي

ويخوض الدولي المصري محمد صلاح، مواجهة هامة مع فريقه روما الإيطالي، أمام فياريال الإسباني، في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

كما يخوض نادي باوك اليوناني الذي يلعب في صفوفه المصري عمرو وردة، مواجهة أمام شالكة الألماني في نفس الدور من البطولة.

ويقدم مصراوي أبرز مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة والمعلقين:

الدوري الأوروبي

سيلتا × شاختار دونيتسك .. في الساعة الثامنة مساء .. bein sport 2 HD .. تعليق علي لفته

مانشستر يونايتد × سانت إيتيان .. في الساعة العاشرة وخمس دقائق مساء .. bein sport 1 HD .. تعليق فهد العتيبي

فياريال × روما .. في الساعة العاشرة وخمس دقائق مساء .. bein sport 4 HD .. تعليق علي محمد علي

باوك × شالكه .. في الساعة العاشرة وخمس دقائق مساء .. bein sport 5 HD .. تعليق محمد بركات

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