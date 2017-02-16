يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الرابعة عصر اليوم الخميس، استعداداته لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الأحد القادم، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من مباريات الدوري الممتاز

وكان الأهلي تعادل سلبيا أمس أمام الإسماعيلي في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب السويس. يذكر أن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفض منح لاعبيه راحة سلبية اليوم من التدريبات؛ لضيق الوقت قبل لقاء المقاولون العرب.