«روما صلاح» يواجه فياريال الإسباني اليوم في الدوري الأوروبي

يواجه اليوم الخميس، نادي روما الإيطالي الذي يضم لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح، نظيره فريق فياريال الإسباني ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي