يواجه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الخميس نظيره فريق سانت إيتيان الفرنسي ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر في إنجلترا.