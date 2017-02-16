يواجه فريق باوك اليوناني الذي يضم لاعب منتخبنا الوطني عمرو وردة، اليوم الخميس، نظيره فريق شالكه الألماني ضمن منافسات دور ذهاب الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب تومبا ستاديوم الدولي في مدينة سالونيكا اليونانية.