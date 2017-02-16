ويواجه فريق كراسنودار الروسي نظيره فريق فنربخشه التركي الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب إيفان كروزلياك في روسيا.ويواجه فريق أوليمبياكوس اليوناني نظيره فريق اوسمانلي سبور الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب كارايساكي الدولي في اليونان.ويواجه فريق سيلتا فيجو الإسباني نظيره فريق شاختار الأوكراني الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب بالايدوس في إسبانيا.ويلتقي فريق استرا جيورجيو الروماني بنظيره فريق جينك البلجيكي الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب ستاديوم مارين أناستاسوفيسي في رومانيا.ويواجه فريق جينت البلجيكي نظيره توتنهام الإنجليزي الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب جوليس أوتن الدولي في بلجيكا.ويلتقي الكمار الهولندي نظيره فريق ليون الفرنسي الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب أفاس الدولي بهولندا.ويواجه فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني نظيره فريق فيورنتينا الإيطالي الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب بروسيا بارك في ألمانيا.أما فريق روستوف الروسي فيواجه نظيره فريق سبارتا براغ التشيكي الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب أوليمب 21 الدولي في روسيا.ويواجه فريق أتلتيك بيلباو الإسباني نظيره فريق أبويل نيقوسيا القبرصي في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب بلباو الرسمي بإسبانيا.ويلتقي فريق أندرلخت البلجيكي نظيره فريق زينيت الروسي الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب كونستنت فاندن ستوك الدولي في بلجيكا.