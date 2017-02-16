-
رياضة
- بالكوميكس.. نشطاء يسخرون من هزيمة أرسنال بخمسة أهداف
- الشرطة العسكرية تفرج عن لاعب الإسماعيلي بعد القبض عليه عقب مباراة الأهلي
- مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية والسعودي
- نشطاء يسخرون من هزيمة أرسنال بخمسة أهداف
- تعرف على ما فاتك..الأهلي والزمالك يتعثران..الريال يفوز..والبايرن يهين آرسنال
- 4 ملامح من انتصار الريال على نابولي بدوري أبطال أوروبا
- فتح الله: أنتظر الحصول على مستحقاتي من الزمالك بحلول ودية
- 12 رقما بعد فوز البايرن العريض على آرسنال بدوري أبطال أوروبا
- تغريرة- مدرب أجنبي وتشبيه لاعب الزمالك بـدي ماريا .. في أبرز تعليقات جمهور تويتر
- حلمي: خسرنا بسبب السوبر .. وغريب: الحظ لم يكن بجانب الزمالك
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
انطلاق مواجهات دور الـ32 اليوم بالدوري الأوروبي
يصطدم العديد من الفرق الأوروبية، اليوم الخميس، في منافسات دور ذهاب الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي
ويواجه فريق كراسنودار الروسي نظيره فريق فنربخشه التركي الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب إيفان كروزلياك في روسيا.ويواجه فريق أوليمبياكوس اليوناني نظيره فريق اوسمانلي سبور الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب كارايساكي الدولي في اليونان.ويواجه فريق سيلتا فيجو الإسباني نظيره فريق شاختار الأوكراني الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب بالايدوس في إسبانيا.ويلتقي فريق استرا جيورجيو الروماني بنظيره فريق جينك البلجيكي الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب ستاديوم مارين أناستاسوفيسي في رومانيا.ويواجه فريق جينت البلجيكي نظيره توتنهام الإنجليزي الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب جوليس أوتن الدولي في بلجيكا.ويلتقي الكمار الهولندي نظيره فريق ليون الفرنسي الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب أفاس الدولي بهولندا.ويواجه فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني نظيره فريق فيورنتينا الإيطالي الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب بروسيا بارك في ألمانيا.أما فريق روستوف الروسي فيواجه نظيره فريق سبارتا براغ التشيكي الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب أوليمب 21 الدولي في روسيا.ويواجه فريق أتلتيك بيلباو الإسباني نظيره فريق أبويل نيقوسيا القبرصي في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب بلباو الرسمي بإسبانيا.ويلتقي فريق أندرلخت البلجيكي نظيره فريق زينيت الروسي الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب كونستنت فاندن ستوك الدولي في بلجيكا.
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)