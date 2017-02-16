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بالكوميكس.. نشطاء يسخرون من هزيمة أرسنال بخمسة أهداف
16
فبراير
2017
03:45 AM
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سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من هزيمة فريق أرسنال الإنجليزي من نظيره بايرن ميونخ الألماني بخمسة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات دور الـ16من دوري أبطال أوروبا
وأحرز أرسنال هدفه الوحيد عن طريق اليكسيس سانشيز في الدقيقة الـ30، بينما أحرز أهداف البايرن كلًا من آريين روبن، روبرت ليفاندوفسكي، توماس مولر، بالإضافة إلى تياجو الكانترا الذي أحرز هدفين.ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين في السابع من الشهر المقبل على ستاد الإمارات في لندن.
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